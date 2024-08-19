Сирський тримав операцію в Курській області в секреті та приховував від Заходу, – The Economist

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський тримав у секреті підготовку операції в Курській області. Збройні Сили приховували плани від західних союзників.

За словами журналістів, Сирський ділився планами лише з вузькою групою генералів і силовиків. Він також спілкувався з президентом сам на сам, без його співробітників

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Підготовку операції на Курщині тримали в секреті

В матеріалі The Economist йдеться, що армійська розвідка проводила більшу частину розвідки, замість того, щоб покласти її на ГУР, українську військову розвідку, було включено в процес лише на пізній стадії.

Джерело видання стверджує, що західних союзників також навмисно не інформували.

У Сирського вже було дві попередні операції, які зірвав Захід. Одного разу був витік інформації росіянам, а в іншому випадку операцію наказали перервати,

– йдеться у статті.

Військове командування розглядало кілька сценаріїв наступальної операції: удар по Брянській області на півночі; удар по Курській області; поєднання двох або більше атак одразу. Головна мета полягала в тому, щоб відтягнути війська з Донбасу та отримати переваги для майбутніх переговорів.

Саме мінімум комунікації дозволив українцям розпочати атаку до того, як росіяни зрозуміли, що відбувається.

Вони (росіяни, – 24 Канал) усвідомлювали, що щось може статися, але припустили, що нам знадобиться дозвіл американців на таку сміливу операцію,

– цитують журналісти українське джерело.

Коли Захід поставили перед фактом, він уже не заперечував.

До слова, 19 серпня Володимир Зеленський заявив, що на Курщині Україна здобула найбільшу кількість російських полонених за одну операцію. Президент назвав це однією з цілей України.