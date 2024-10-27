Українські війська почали посилений штурм на Курщині, Росія може залучити солдатів КНДР, – ISW

Сили оборони України 26 жовтня здійснили посилений механізований штурм в Курській області Росії. Для здійснення контрнаступальних операцій на цьому напрямку Росія може залучити військових з КНДР.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що "кілька тисяч" північнокорейських солдатів прибули до Курської області для участі в майбутній контрнаступальній операції Росії, щоб відтіснити українські сили.

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Що відбувається в Курській області

В ISW зазначили, що Владімір Путін продовжив подвоювати свої, ймовірно, перебільшені заяви про успіхи Росії в Курській області. Це відбувається на тлі продовження наступальних операцій українських сил і в контексті "ймовірного неминучого розгортання північнокорейських військ для бойових дій у цьому районі".

Путін знову заявив, що російські сили оточили 2000 військових на ділянці приблизно 6 на 15 кілометрів. Він також стверджував, що російські війська гарантують безпеку українських військовополонених, хоча речник української бригади, яка діяла на Курському напрямку, повідомив, що російські командири віддали наказ не брати українських військовополонених, а ймовірно замість цього вбивати будь-якого українця,

– пишуть аналітики.

Варто зазначити, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував попередні заяви кремлівського диктатора про оточення українських військ у Курській області.

Тим часом українські війська нещодавно розпочали посилений механізований штурм російських позицій у Глушківському районі в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що українські сили, ймовірно, здійснили посилений механізований штурм на схід від Нового Шляху (на південний захід від Глушкового).

Російські війська, ймовірно, відновили позиції на схід від Нового Шляху раніше, але ЗСУ утримують позиції на південний схід від селища вздовж кордону.

Українські війська нещодавно розпочали посилений механізований штурм / Карта ISW