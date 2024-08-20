Схоже на стрічку "Кримінальне чтиво": українські воїни показали незвичний трофей з Курщини

На Курщині продовжуються бойові дії. В ході операції наші військові отримали незвичний трофей з цієї території.

Власне, воїни бригади Khorne Group знайшли сумку російського прикордонника, а ось в ній вияви "цікаві" речі. Відповідним відео із "знахідками" вони поділилися у своєму телеграм-каналі 19 серпня.

Дивіться також Росіяни налякані, ховаються по полях та посадках: ексклюзивний репортаж із Курщини

Незвичні трофеї з Курщини

Військові розповіли, що знайшли "цікаву" сумку.

"Схоже на частину фільму "Кримінальне чтиво", коли Марселлус Воллес опинився не в тому підвалі", – розповіли вони.

За їхніми словами, всередині сумки були: книга обліку розповсюдження наркотиків і психотропних речовин, якась дивна шкіряна маска та інші речі.

Хобі путінських солдатів – вживати якісь наркотики, "порозважатись" один з одним за допомогою речей з секс-шопу, а потім померти ні за що,

– ідеться в дописі.

Також вони прикріпили відео, на якому і відкрили цю сумку та показали її вельми "цікавий" вміст.

"Цікава" сумка російського прикордонника: дивіться відео

Увага! На кадрах присутня нецензурна лексика