Авдіївка стала смертельною пасткою для російської бронетехніки, – Forbes

На початку жовтня Росія почала кампанію масованих штурмів на Авдіївку. Як зазначають аналітики, за 10 тижнів здебільшого невдалих штурмів окупанти втратили майже 150 танків.

У виданні зазначають, що за 10 тижнів штурмів Авдіївки ворог втратив або покинув щонайменше 143 танки. З урахуванням таких колосальних втрат окупанти змогли просунутися на кілометр з лишком як на північ, так і на південь від зруйнованого міста.

Читайте також Мінус ще майже 800 окупантів та 12 танків: втрати ворога на 4 січня

Росія втрачає важку техніку

Аналітики звертають увагу на те, що українське військо втратило або залишило у битвах за Авдіївку 14 танків.

Оглядачі зазначають, що битва під Авдіївкою стала пасткою для російської бронетехніки, а також можливістю для України відволікти війська країни-агресорки.

Водночас звертають увагу на запаси та можливості ворога. Так, російське військо може дозволяти собі щомісяця списувати по 50 танків, щоб не виснажувати свій загальний арсенал. Він налічує 3000 бойових машин.

Реальність така, що лише навколо Авдіївки ворог втрачає по 60 танків на місяць. Причому ця цифра, кажуть оглядачі, може зрости з урахуванням того, що у бій вступає 239-й танковий полк. Він наштовхується на ті ж мінні поля, зони ураження, артилерію та безпілотники, які знищили танкові підрозділи, які йшли у наступ раніше.

Авдіївка стала пасткою для бронетехніки

Ворог зазнає втрат і відходить. Так, 2-га та 41-ша загальновійськові армії у жовтні зазнали колосальних втрат. Відтак, відвели свою бронетехніку та послали піхоту пішки. Її знищили. Ті, кому вдалося вижити після мін, артилерії та безпілотників, натрапили на 47-му механізовану бригаду. Вона знищила незахищену піхоту 25-міліметровими автоматичними гарматами бойових машин М-2 американського виробництва.

Існує ймовірність, що 2-га та 41-ша загальновійськові армії планують до Авдіївки перекинути більше танків. У виданні посилаються на Центр оборонних стратегій, який повідомляв про те, що на південний захід від Авдіївки фіксують концентрацію 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії.

239-й танковий полк – третій російський танковий полк на Авдіївському напрямку після 80-го та 10-го. Він на папері має сотню, а то й більше танків у кількох батальйонах. Укомплектований він кількома тисячами бійців.

Зауважують у виданні, що у 2022 році це був полк Т-72. Але після поразки на Київщині та спроб зупинити контрнаступ на Харківщині він добряче постраждав. Після цього ухвалили рішення бодай частково переоснастити його новими танками Т-90.

Цікаво, що в Інституті з вивчення війни у листопаді описали 239-й полк як "недостатньо сильний". Нині за своєю чисельністю він може бути ближчим до батальйону, кажуть оглядачі.

Вони наголошують, що не слід очікувати, що слабкий полк, оснащений кількома новими танками, зможе змінити ситуацію поблизу Авдіївки. Додають, що українська оборона тримається, і "ситуація в Авдіївці залишається відносно стабільною", сповістили у середу 3 січня в українському аналітичному центрі Frontelligence Insight.

У виданні пишуть, що 239-й танковий полк, швидше за все, стане останнім російським полком, який відправить свої танки й екіпажі "в голодну пащу Авдіївки". Наголошують, що для росіян це поразка, яка позбавляє їхні війська бойової потужності, яка необхідна для здійснення просування взимку 2024 року.

Аналітики зазначають, що хоч наші військові не просуваються вперед, вони не відступають. Ба більше, зберігають власні сили, завдають колосальних втрат ворогові за кожну атаку, яку російські загарбники намагаються здійснити.