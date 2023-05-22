Плани щодо заходу в Крим змінились: як українці реагують на події під Бєлгородом

У Бєлгородській області Росії 22 травня розпочались бої російської армії з диверсійно-розвідувальною групою невідомого походження. Те, що відбувається в сусідній області неабияк потішило українців, мережа буквально вибухнула мемами.

Зокрема, користувачі жартують, що "контрнаступ пішов на Бєлгород", мовляв, "ЗСУ передумали йти на Крим,а пішли звільняти Бєлгород", інші зауважують, що "нас там немає". Є ті, хто виклали фото бюлетенів для референдуму за проголошення незалежності "Бєлгородської Народної Республіки" (БНР). Найцікавіші реакції та меми – зібрав 24 Канал.

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Користувачі також поширюють карту України із Бєлгородською областю. Креативність дозволяє українцям жартувати та робити оптимістичні прогнози.

Хоч, росіянам схоже не дуже весело, вони добряче панікують. Втім, конкретно жителів Бєлгорода можна привітати, вони нарешті отримали шанс на звільнення.

"У зв'язку з тим, що місто Бахмут Донецької області фактично перестав існувати, українська влада прийняла рішення перейменувати Бєлгород у Бахмут", – пишуть користувачі.

Українці дуже тонко іронізують, адже за смішними жартами насправді багато болю. Але пам'ятку жителям Бєлгорода вони таки склали:

Нас там немає. Це все народне ополчення. Якщо ваш будинок знесло, вбило близьких, а вас катують по підвалах за прапор вашої країни, то будьте спокійні – це такий захист російськомовного населення!

Втім, як ми уже зазначали, найімовірніші жителі Бєлгорода лише видихнуть із полегшенням. Там уже зачекались на "звільнення". Тож, користувачі підбадьорюють росіян, мовляв, "ми з вами".

Деякі українці вирішили "допомогти" жителям "БНР", поки там неспокійно – пропонують евакуюватися до Харкова, Києва та інших українських міст. Інші ж – просто тролять росіян.