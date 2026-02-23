Основний напрямок удару – Білицьке: у бригаді "Рубіж" розкрили плани росіян 

Тактика окупантів залишається незмінною вже довгий час – ворог скрізь намагається проходити бойові позиції українських захисників та закріплятись в тилах. Особливо росіяни застосовують таку стратегію на Покровському напрямку, де вони планують атаки на деякі населені пункти.

Про це 24 Каналу розповів молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко, зауваживши, що ворог прагне вступити у вуличні бої. Для цього він готує велику кількість особового складу.

Якими є плани росіян на фронті?

Молодший лейтенант зазначив, що активність ворога на Покровському напрямку зазвичай залежить від погодних умов. Коли росіяни бачать, що українські дрони не можуть літати через вітер, дощ чи сніг, то вони намагаються активно просочуватись.

Основна ціль ворога на Покровщині зараз – проходження в напрямку населених пунктів. Основний удар – Білицьке. Саме туди противник намагається прорватись і закріпитись,

– наголосив він.

Згодом ворог планує розпочати бої в міській забудові. За словами Гриценка, на жаль, окупанти в таких боях дуже ефективні, адже вони "засипають вулиці своїм м'ясом".

Зауважте! Тим часом військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний звернув увагу на загрозу для Покровська. Він підкреслив, що основні панівні висоти вже перебувають під контролем російської армії.

Куди планує рухатись ворог: дивіться на карті

Україна ж робить ставку на технологічність – виявлення та знищення противника за допомогою безпілотників та наземних роботизованих комплексів. НРК тепер здатні не лише виконувати логістичні завдання чи евакуйовувати бійців, а й завдавати ворогу втрат.

