"У ворога немає подібного озброєння": як дрони Vampire знищують росіян на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай складною. Постійні штурми ворога відбивають зокрема бійці 68 ОЄБр, оператори дронів українського виробництва Vampire.

Про бої на Покровському напрямку військові розповіли у новому репортажі проєкту "Український Свідок". Бійці також показали український ударний дрон Vampire, зокрема виконання самої бойової задачі.

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Як БпЛА Vampire знищують ворога

Безпілотник Vampire літає на відстань до 10 кілометрів та може розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину. До цього дрона бійці чіпляють вибухівку вагою 12 кілограм. За словами самих військових, Vampire працює доволі гучно, звук його польоту нагадує роботу гелікоптера.

Відчувати таке на собі не хотілося б. А літати на цій "пташці" – це взагалі особливий кайф,

– сказав боєць із позивним "Цезар".

За словами пілотів, дронів, схожих на "Вампір", ворог на озброєнні не має.

Росіяни більше зосереджені на FPV. Їхнє виробництво відбувається на державному рівні. Але такого – немає. Ці дрони нам видає бригада. Коштують вони недешево, тому відкривати збори недоцільно – це буде дуже довго,

– розповів "Цезар".

Варто зазначити, що вартість одного Vampire складає 1 050 000 гривень (близько 25 000 доларів).

У випуску бійці також розповіли про ситуацію на Покровському напрямку.

"Це переважно м'ясні штурми. "М'яса" у них вистачає. Два – три ворожі піхотинці переходять у відкриту місцевість, тому роботи нашим FPV-шникам, "мавікістам" та "скидярам" вистачає. Ну і лишається трохи нам на вечір", – сказали військові.

Важливо! Взвод БпАК 2 єгерського батальйону 68 ОЄБр відкрив збір на FPV дрони і комплектуючі до них, які допоможуть виконувати бойові завданя на Покровському напрямку. Долучитися до збору можна за посиланням.