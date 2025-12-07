Великі втрати ворога та зачистка у Покровську: військові розповіли про бої на Сході

Українські військові в зоні відповідальності на Сході України стримують тиск ворога. Там вдалося зупинити 82 російські штурми, 45 з яких – на Покровському напрямку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Угруповання військ "Схід".

Дивіться також Такого не було багато місяців, – військовий розкрив, як росіяни змінили тактику поблизу Лиману

Що відомо про воєнну ситуацію на Сході України?

Захисники за минулу добу змогли зупинити агресора в бік Нового Шахового, Новопавлівки, а також біля Гришиного, Червоного Лимана, Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького та Дачного.

Військові звітують, що в районі Покровська вдалося знешкодити 110 окупантів, серед яких 83 було вбито. Також через дії українців на фронті більше не працюватимуть сім одиниць автомобільної та спеціальної техніки, мотоцикл, 26 БпЛА, артилерійська система. 12 укриттів для особового складу противника також були вщент зруйновані.

У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним,

– зазначають в Угрупуванні військ "Схід".

Загалом Покровський напрямок та інші відрізки фронту на Сході наразі є найстрашнішими для окупантів – тут їх знищують найбільше. Бійці Сил оборони крім ліквідації ворожої піхоти знищують також операторів дронів, які відіграють значну роль для просування ворога. Так лише за добу було уражено 46 розрахунків російських операторів.

Яка ситуація на фронті спостерігається останнім часом?