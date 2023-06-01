Росія знищуватиме свої міста так само, як українські, – Подоляк про бої в Шебекіно

Російський добровольчий корпус 1 червня заявив, що його бійці ведуть бої у Шебекіно Бєлгородської області. У місті оголосили про план "Фортеця".

Війна поступово переходить на територію ворога. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Росія безжально нівечить міста

Михайло Подоляк заявив, що Росія має одну особливість – вона готова перенести війну на свої території.

Росія буде їх знищувати так само, як знищує українські міста, тому що це і концепція війни сучасної Росії – це концепція на тотальне знищення,

– переконаний він.

За його словами, їй не шкода нівечити міста, в тому числі і свої.

"Бєлгород – це вже місто, яке не існує. Як Бахмуту немає, як Маріуполя практично немає, то вже немає, Брянська, Бєлгорода", – наголосив він.

Втім, навіть захопивши територію, росіяни нічого прогресивного на ній не роблять. Яскравий приклад – український Крим. Із 2014-го року росіяни лише інвестували гроші у військову інфраструктуру.

"Але це трошки дивно, адже немає Кримського мосту і захисту для Криму не існує", – пояснив Подоляк.

Так само Росія перетворила Луганську та Донецьку області на занедбані території.

Війна охопить всю Росію

Радник голови ОП пояснив, що росіянам без різниці, що бомбити.

"Буде якась кількість снарядів – вони її використають! Проти Бахмута? Давайте! Проти Бєлгорода? Давайте! Воронєж? Давайте? Шебекіно, Шмякіно? Давайте!" – додав він.

Поступово війна переходить на російську землю. Такі процеси будуть лише пришвидшуватися та масштабуватися.

Вони нарешті отримають феноменальну фіналізацію війни, коли будуть один одного вбивати, знищувати,

– переконаний Подоляк.

Українці ж у цей час будуть радіти й давати поради щодо необхідності пройти в укриття під час обстрілів.

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