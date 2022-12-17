Є 2 основні досягнення, – у ЗСУ оцінили ситуацію на східному фронті

На напрямку Сватове – Кремінна йдуть активні бойові дії. Росіяни перекидають у Луганську область свіжі сили.

Про це для 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що українські військові роблять все, враховують погодні умови, сили та засоби, які мають.

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"Для росіян важливо утримати цей регіон. Загалом вони хочуть кардинально перехопити ініціативу на Сході. Проте це відбивається на сотнях вбитих на східному фронті. Буває, що за день можуть втратити до батальйону. Це дуже багато", – зазначив речник.

Вмирають у промислових масштабах

За словами Череватого, в України освіченіший особовий склад, підготовленіші командири. Проте Росія має велику кількість війська і техніки.

Найголовніші 2 досягнення – це те, що ми не даємо росіянам проривати фронт (якщо фронт ламається, йде каскадний обвал) й знищуємо промисловими масштабами особовий склад та техніку. Це постійно підточує їхні сили, – сказав речник.

Він зазначив, що нові мобілізовані росіяни краще навчені ніж ті, що приходили у вересні. Проте це не ті професійні війська, які були в лютому.

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Росіяни втрачають час

Череватий розповів, що у кращому випадку російські військові – це стара радянська школа, а у гіршому – ненавчені молоді командири. Він наголосив, що ЗСУ чисельно ніколи не мали над окупантами переваги, але виграли безліч битв.

"Наші керівники реагують на обставини й самі вирішують, як діяти. Росіяни ж чекають, коли найстарший керівник щось вирішить і все спуститься до низу. Це займає час. Вони потрапляють під обстріл, втрачають ініціативу і, як правило, програють", – додав Череватий.

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