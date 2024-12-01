Постанці просуваються Сирією: президент Башар Асад уперше прокоментував ескалацію

Президент Сирії Башар Асад вперше прокоментував наступ повстанців на північному заході країни. Зараз в районі міста Алеппо сирійська армія відступає під натиском ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Башара Асада. Варто зазначити, що раніше з'явилася інформація, що опозиційні сили вже ввійшли у Хаму.

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Як Асад коментує події в Сирії

Зазначається, що в телефонній розмові з президентом ОАЕ шейхом Мухаммедом бен Заїд Аль Нагайяном Ашад сказав, що "Сирія продовжуватиме захищати свою стабільність і територіальну цілісність перед усіма терористами та їхніми прихильниками". Він також заявив, що Сирія "здатна за допомогою своїх союзників і друзів і знищити їх, якими б інтенсивними були терористичні атаки".

В повідомленні також сказано, що шейх Мухаммед бін Заїд висловив підтримку Асаду. Також в неділю, 1 грудня, в знак підтримки Дамаск відвідає міністр закордонних справ Ірану.

Ще одним важливим союзників Асада є Росія. Зокрема російська авіація зараз бере участь у бомбардуваннях Алеппо – це відбувається вперше з 2016 року. Також 30 листопада міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров у розмові з главою МЗС Ірану підтвердив "рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності".

До слова, раніше в Головному управлінні розвідки повідомили, що російська армія зазнає неабияких втрат у Сирії. Зокрема деякі підрозділи армії Росії перебувають в оточенні.