ЗСУ стримують росіян на Сумщині: ворог проводить розвідку боєм і заходить малими групами

Російські загарбники накопичують свої війська у Курській області та намагаються заходити на територію України малими групами піхоти. Сили оборони дають відсіч окупантам та знищують їхні ДРГ в Сумській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ОТУ "Сіверськ" Вадима Мисника в етері національного маратону.

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Що зараз відбувається у Сумській області

Вадим Мисник наголосив, що російська армія має певні накопичення у Курській області та намагається розширювати зону активних бойових дій на території України. Водночас ЗСУ максимально знищують ворога та не дають йому просуватися вглиб.

Речник підкреслив, що на території Сумської області також спостерігають спроби заходів російських диверсійно-розвідувальних груп. Проте система оборони на наших рубежах дуже щільна.

Зберігається небезпека застосування (ДРГ – 24 Канал), але в нас достатньо технічних засобів, повітряних засобів, щоб своєчасно виявляти такі групи, давати відсіч або знищувати їх,

– пояснив Мисник.

Проте військовий зауважив, що ворог все одно на різних напрямках намагається здійснювати своєрідну розвідку боєм, щоб намацувати нашу оборону, виявляти наші позиції, щоб потім надалі застосовувати зі свого боку артилерію або авіаудари по них.

До слова, у Сумській ОВА заявили, що наразі 4 села в області перебувають під контролем ворога. Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.