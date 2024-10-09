Росіяни штурмують місто, бої дуже динамічні: військові розповіли про ситуацію в Торецьку

Російські війська не полишають спроб просунутися на вулиці Центральній в Торецьку. За словами військових, там зараз відбуваються важкі динамічні бої.

Про ситуацію на Донеччині розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що зараз відбувається в Торецьку

На Торецькому напрямку проти Сил оборони України воюють кадрові піхотні частини, спецпідрозділи та артилерія росіян.

Ситуація незмінна – ми стримуємо ворога на вулиці Центральній. Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години,

– розповіла Бобовнікова.

Також окупанти намагаються штурмувати українські позиції в районах Часового Яру, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку, де використовують тактику малих груп. Російські війська атакують групами по 3 – 5 осіб, і вкрай рідко використовують техніку.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону також розповів, що в Торецьку залишаються близько 1200 людей. За його словами, вони не мають наміру виїжджати, хоч в місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Водночас щоденні зусилля поліції, ДСНС та місцевої влади переконати мешканців виїхати не мають успіху, оскільки охочих залишити місто дуже мало.