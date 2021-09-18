Бої у центрі Ємену: загинули щонайменше 45 людей

Жертвами боїв між урядовими військами і хуситами в провінції Ель-Байда у Ємені стали щонайменше 45 людей. Серед них – 25 бойовиків

Окрім того, загинули щонайменше 20 солдатів урядових військ. Наразі хусити рухаються у бік провінції Аб'ян, яку контролює уряд.

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Хусити розширили свою військову кампанію після захоплення ключових районів, що перебували під контролем армії уряду, в провінції Ель-Байда в результаті запеклих боїв,

– мовиться у повідомленні.

Удар по військовій базі у Ємені

Через ракетний обстріл військової бази Аль-Анад у Ємені загинули щонайменше 30 людей. Окрім того, відомо про 30 постраждалих. Багато з них отримали опіки третього ступеня.

База Аль-Анад розташована на відстані 60 кілометрів на північ від міста Аден та перебуває під контролем уряду Ємену. Цю територію контролює уряд Ємену.

Одна з ракет, яку випустили хусити, влучила в ангар. Там саме відпочивали військові. За офіційними даними, на військовій базі відбулися щонайменше 3 вибухи.

Наразі відповідальності за вибух на себе ніхто не взяв.

Водночас у Ємені звинувачують у вибуху хуситів.

Хусити захопили контроль над частиною Ємену ще у 2015 році. Саудівська Аравія та 8 арабських держав сформували коаліцію та розпочали збройну кампанію у країні.