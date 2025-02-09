Курськ і Покровськ – у пріоритеті росіян: огляд фронту від Генштабу

Росіяни продовжили наступальні дії на 8 напрямках на Донеччині, Луганщині та Харківщині. З початку доби відбулося 92 бойові зіткнення.

8 лютого росіяни заявили про окупацію Торецька. Втім, в ОСУВ "Хортиця" спростували це повідомлення, зазначивши, що в місті тривають бої. Увечері Генштаб розповів деталі ситуації на фронті станом на 22:00 9 лютого, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на різних ділянках фронту

На Харківському напрямку наші воїни відбили 3 атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив 7 атак на наші укріплення поблизу Богуславки, Степової Новосілки, Голубівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Наші оборонці успішно відбили шість атак, ще одне бойове зіткнення продовжується.

На Лиманському напрямку російські війська 10 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.

На Краматорському напрямку тривають 2 ворожі атаки поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти 12 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. Два бойові зіткнення поблизу Торецька тривають.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 31 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне. Два бойові зіткнення ще тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог 8 разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль.

На Курському напрямку українські захисники відбили 17 атак загарбників, одне бойове зіткнення ще триває.