Росіяни в Авдіївці влаштували тактичну несподіванку: чи зросли їхні можливості, – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни 9 березня розповіли, що російські війська покращили свої тактичні можливості в районі окупованої Авдіївки. Росіяни також застосували тактичну несподіванку.

На думку експертів, це свідчить, що окремі елементи російської армії могли засвоїти тактичну адаптацію. Її окупанти отримали під час проведення наступальних операцій в Україні.

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Росіяни застосували тактичну несподіванку в Авдіївці

Аналітики, з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця, зазначили, що російські війська змогли тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки в райони поблизу північно-східної Авдіївки.

Машовець заявив, що російські війська здійснили це перегрупування і тактичний зсув, не даючи українським військам повною мірою усвідомити це,

– заявили в ISW.

Зокрема, звіт військового оглядача свідчить, що російська армія просунулася в районі Авдіївки, влаштувавши певну тактичну несподіванку. Військові аналітики зазначили, що здатність російських військ досягти подібних елементів в такому оперативному середовищі заслуговує на увагу.

Водночас в Інституті вивчення війни зазначили, що останнім часом не спостерігали жодні значні випадки тактичної несподіванки або її використання російськими військами.

"Те, що Росія змогла зробити це поблизу Авдіївки, не обов'язково свідчить про ширші російські можливості", – наголосили аналітики.

Згідно з аналізом ISW, російські війська продемонстрували обмежену тактичну адаптацію на певних ділянках лінії фронту. Однак поширені тактичні невдачі російських військ по всій території України свідчать про те, що російське військове командування не забезпечило ефективного інформування і впровадження всіх потенційних тактичних адаптацій для всіх російських військ, що діють в регіоні.

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