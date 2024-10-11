Останній населений пункт на Луганщині: чому росіяни намагаються захопити Білогорівку

Окупанти, попри втрати у техніці та живій силі, не полишають спроб штурмувати Білогорівку. Нині селище на Луганщині перебуває під постійними ворожими обстрілами.

Про це в етері телемарафону розповів Максим Антонов – начальник артилерії 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ. Він додав, що окупанти штурмують Білогорівку з 2 причин, передає 24 Канал.

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Чому росіяни намагаються захопити Білогорівку

Кілька днів тому окупанти намагалися проводити штурмові дії піхотою біля Білогорівки, але без залучення бойової техніки. Українські захисники успішно відбили штурм, а противнику довелося відступати.

Після невдалого штурму російська армія вдалася до регулярних артилерійських обстрілів, скидів з БпЛА та ураження FPV-дронами. Ворог вже давно намагається захопити селище на Луганщині, й кидає для цього усю можливу живу силу.

Як пояснив Антонов, Білогорівка має важливе стратегічне значення. Так, якщо окупантам вдасться захопити Білогорівку, то їм будуть доступні можливості до захоплення населеного пункту Сіверськ. Але також окупанти активно штурмують Білогорівку, бо це останній населений пункт на Луганщині, який перебуває під контролем ЗСУ.

Це останній пункт, який лишився в Луганській області. Це дуже сильно впливає на активність з боку ворога,

– наголосив військовий.

Довідка. Білогорівка – селище у Сєвєродонецькому районі Луганщини. Від початку повномасштабного вторгнення за населений пункт тривають запеклі бої. Окупантам вдавалося захопити Білогорівку у 2022 році, однак у вересні того ж року ЗСУ відбили населений пункт.