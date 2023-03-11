Тікаючи, окупанти знищили свій вертоліт: унікальні кадри боїв за Гостомель

Мережею шириться відео, на якому російські окупанти підривають свій же гелікоптер перед втечею з аеропорту Гостомеля Київської області.

Відео оприлюднив активіст Сергій Стерненко. На цих кадрах видно, що росіяни знищують власну ж техніку.

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Такий випадок стався перед втечею ворога у березні 2022 року під час боїв за Гостомель, що у Київській області.

"Красотіща", – коментують вони вибух на літовищі, додаючи, що від апарату "залишився лише один гвинт".

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Що варто знати про бої за Гостомель

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти намагалися взяти під контроль аеропорт "Антонов" поблизу Гостомеля. Ворог висадив десант, щоб першими захопити аеропорт, але Збройні Сили України зуміли відбити штурм.

Проте наступного дня російські сили провели другу атаку. Під час бою Національна гвардія України знищила нападників і пошкодила злітно-посадкову смугу, заважаючи російським літакам Іл-76 переправити основні сили до Гостомельського аеропорту. Пізніше, хоча російські сили зайняли територію аеропорту, вони не могли використовувати її для прийому своїх літаків.

У цих боях майже повністю знищили найбільший у світі транспортний літак, Ан-225 "Мрія", що перебував в ангарі. Днями СБУ почала розслідування, аби встановити обставини знищення російськими окупантами літака Ан-225 "Мрія".