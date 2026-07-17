Кремль жертвує тисячами військових заради мізерного просування: CNN про битву за Костянтинівку

Бої за Костянтинівку на Донеччині стали одним із найяскравіших прикладів війни на виснаження між Україною та Росією. Попри рік безперервного наступу, російські війська так і не змогли повністю захопити місто, зазнавши величезних втрат.

У CNN дійшли висновку, що Кремль готовий платити надзвичайно високу ціну навіть за мінімальні територіальні здобутки.

Що відомо про ситуацію у Костянтинівці?

CNN опублікував великий аналіз боїв за Костянтинівку, які тривали майже рік. Журналісти дослідили супутникові знімки, геолокацію відео, а також поспілкувалися з українськими військовими й очевидцями, щоб відтворити перебіг російського наступу.

У матеріалі зазначається, що наступ Росії був повільним, надзвичайно затратним і супроводжувався значними людськими втратами.

За оцінками західних посадовців, які наводить CNN, наприкінці 2025 року Росія щомісяця втрачала від 25 до 35 тисяч військових убитими та пораненими. Видання пояснює такі втрати ефективним застосуванням Україною ударних безпілотників, а також тим, що російська армія продовжувала використовувати тактику масованих атак хвилями.

За останній рік російські безпілотники значно збільшили дальність польоту, що суттєво ускладнило оборону Костянтинівки та логістику українських військ.

Якщо влітку 2025 року до міста ще можна було відносно безпечно дістатися дорогами, захищеними спеціальними сітками від FPV-дронів, то вже навесні 2026 року вони були всіяні знищеними автомобілями.

Попри вихваляння Москви про захоплення Костянтинівки, українські військові продовжували демонструвати присутність у місті. Через тиждень після заяв російського Міноборони 19-й армійський корпус ЗСУ оприлюднив кадри ударів по окупантах.

Ворог малює перемоги на екранах, але на практиці його знищують наші підрозділи,

– кажуть військові.

За рік безперервних боїв Костянтинівка, площа якої становить лише 66 квадратних кілометрів, майже повністю перетворилася на руїни. Водночас навіть у разі повного захоплення міста російським військам знадобиться ще щонайменше рік важких боїв, щоб наблизитися до Краматорська та Слов'янська.

Кремль готовий платити надзвичайно високу ціну за мінімальні територіальні здобутки, а окремі успіхи російська влада змушена перебільшувати або навіть видавати за вже досягнуті перемоги.

Нагадаємо, 3 липня Володимир Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки. Водночас уже наступного дня Генеральний штаб ЗСУ, угруповання військ "Схід" та аналітики ISW спростували ці твердження.

Президент Володимир Зеленський також назвав слова російського диктатора неправдивими.

"Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", – заявив президент.

Після цього речник Кремля Дмитро Пєсков відповів, що Путін нібито готовий прийняти Зеленського лише в Москві.