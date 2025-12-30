"Контролюють хіба підвал навколо себе": Сили оборони висміяли заяви росіян про Куп'янськ
- Російські пропагандисти намагалися показати контроль над Куп'янськом, публікуючи відео, де солдати залишають місто.
- Українські військові висміяли ці заяви, зазначивши, що росіяни контролюють лише підвали навколо себе.
Українські військові звернули увагу на чергову спробу російської пропаганди видати очевидні поразки за перемогу. Міноборони Росії опублікувало відео, яке нібито підтверджує контроль російських військ над містом Куп'янськ. Однак на кадрах видно, що частина солдатів фактично залишає місто.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Угруповання об'єднаних сил.
Як українські військові відреагували на заяви росіян?
Напередодні пропагандистський телеграм-канал "Звєзда" виклав одразу кілька відео, які мали показати "повний контроль" над Куп'янськом. Пропагандистські пабліки активно розтиражували матеріали, однак на одному з роликів помітно, що російські військові рухаються у бік виходу з міста.
Правий берег, північ Куп'янська… бійці рухаються у бік виходу з міста. І це використовують як доказ контролю,
– обурився один з коментаторів.
Угруповання об'єднаних сил також помітило активну пропагандистську кампанію ворога та висміяло спроби росіян видати бажане за дійсне.
Маємо зазначити, що російські військові в місті контролюють хіба підвали довкола себе, зате наступати можуть відразу в будь-який бік – як і будь-хто, хто перебуває в оточенні,
– написали українській військові та показали жартівливу картинку.
Українські військові відреагували на фейки росіян про Куп'янськ / УОС
Що відомо про оборону Куп'янська?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжуватимуть активні дії біля Куп'янська. Вони зосереджені на знищенні противника на підступах до міста, щоб остаточно ліквідувати його бойовий потенціал у цьому районі.
Українська армія вже звільнила більшу частину Куп'янська, не давши російським військам утримати ключові позиції. Російські пропагандисти змушені були визнати провал оборони, що підкреслює реальні втрати ворога та ефективність українських сил.