"Контролюють хіба підвал навколо себе": Сили оборони висміяли заяви росіян про Куп'янськ

Українські військові звернули увагу на чергову спробу російської пропаганди видати очевидні поразки за перемогу. Міноборони Росії опублікувало відео, яке нібито підтверджує контроль російських військ над містом Куп'янськ. Однак на кадрах видно, що частина солдатів фактично залишає місто.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Угруповання об'єднаних сил.

Дивіться також ЗСУ атакували російський об'єкт у Донецькому аеропорту: уражено пункт підготовки "Шахедів"

Як українські військові відреагували на заяви росіян?

Напередодні пропагандистський телеграм-канал "Звєзда" виклав одразу кілька відео, які мали показати "повний контроль" над Куп'янськом. Пропагандистські пабліки активно розтиражували матеріали, однак на одному з роликів помітно, що російські військові рухаються у бік виходу з міста.

Правий берег, північ Куп'янська… бійці рухаються у бік виходу з міста. І це використовують як доказ контролю,

– обурився один з коментаторів.

Угруповання об'єднаних сил також помітило активну пропагандистську кампанію ворога та висміяло спроби росіян видати бажане за дійсне.

Маємо зазначити, що російські військові в місті контролюють хіба підвали довкола себе, зате наступати можуть відразу в будь-який бік – як і будь-хто, хто перебуває в оточенні,

– написали українській військові та показали жартівливу картинку.



Українські військові відреагували на фейки росіян про Куп'янськ / УОС

Що відомо про оборону Куп'янська?