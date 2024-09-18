Сили ворога закінчуються: у 110 ОМБр розповіли про штурми росіян на Покровському напрямку

Після початку наступу на Покровськ ворог зосереджувався на Очеретино, Воздвиженці та Новоолександрівці. Окупанти намагалися перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка, але наразі відмовились від цієї ідеї.

Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків із громадськістю 110 ОМБр Іван Сєкач, додавши, що бригада якраз виконує обов'язки на цьому напрямку. За його словами, такі дії свідчать, що у противника немає стратегії.

До теми Бої в Українську та просування ворога біля Куп'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень

Сили ворога зменшуються

Окупанти 3 місяці намагалися пробити оборону в цих населених пунктах. Ймовірно, потім відмовились від такої ідеї і вирішили спуститися нижче – до Українська та Селидового. Тобто йдуть туди, де їм здається, що вони зможуть пройти.

Це свідчить про те, що росіяни не є нескінченні. В них теж закінчуються сили. Вже близько місяця ми фіксуємо серйозне зниження намагань противника просуватися. Третій тиждень відносно тихо,

– розповів Іван Сєкач.

Він додав, що у серпні 2024 року було по 40 штурмів на добу. Зараз один – два. Так само, на щастя, зменшилась кількість поранених та загиблих українських військових.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Якби противник мав сили, то продовжував би штурмувати, адже йому треба розширювати свої фланги. Виступ, який утворився, не дуже зручний для ворога, він прострілюється з боків. Якби окупанти мали сили, то щось робили б з усім цим.

Важливим є ландшафт. Я 2 роки прожив у Гродівці, там дуже великі перепади висот. Росіяни вперлися в них, пішли нижче, але знову така сама історія. Їх зупиняє географічна місцевість. Її треба знати, щоб розуміти, чому саме так рухається противник знизу до Селидового,

– підкреслив Іван Сєкач.

Чи можна пересуватися по трасі Покровськ – Костянтинівка

Дорогу справді постійно обстрілюють, але головна небезпека не в артилерії. З неї дуже важко, а особливо з першого разу, потрапити в автомобіль, який рухається.

Протитанкові керовані ракети туди не дістають, тому найбільша складність від FPV-дронів. Наразі траса проїзна, але бійці мають розуміти, як саме нею рухатися, щоб уникнути влучань дрона. Також дуже важливим є засоби РЕБ, які мають бути на автомобілях.

Нагадаємо, що про вирівнювання ситуації на Покровському напрямку заявив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, бої досі складні, але вдалося зменшити розрив з ворогом у кількості снарядів.