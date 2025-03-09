Корейські війська штурмують, ворог поливає всім чим може, – ЦПД про ситуацію на Курщині

Росіяни активно наступають у Курській області. Ворогу вдалося перерізати шляхи постачання озброєння для плацдарму ЗСУ.

"Сумщині, Курщині – ситуація справді важка". Ворог намагався по газовій трубі потрапити до Суджі. Ця операція росіян провалилася. Вони зазнали великих втрат.

Однак і противник поливає наших воїнів усім, чим може. Корейські війська активно штурмують – колонами. Великий тиск на Сили Оборони і в прикордонні Сумщини,

– розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Противник діє у прикордонні Сумщини і постійно нав'язує там бої. Ворог бере під вогневий контроль логістичні маршрути. Російські дрони постійно літають по дорозі від Юнаківки до Суджі. Складні бої тривають.