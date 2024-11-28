"Контакт на відстані витягнутої руки": військові розповіли про постійні штурми Торецька

Російська окупаційна армія не припиняє штурмувати Торецьк на Донеччині. Українські військові щодня ліквідовують у місті до сотні росіян.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю ОТУ "Луганськ" майора Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону. Зазначається, що в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання ворог здійснює приблизно півтори тисячі обстрілів на добу.

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Що зараз відбувається в Торецьку на Донеччині

За словами військових, ситуація в Торецьку залишається надзвичайно складною: ворог безперервно штурмує та стирає з землі місто артилерією й авіацією.

Якщо ми говоримо про міські бої, то завжди контакт на відстані буквально витягнутої руки. Тобто ворог може бути за рогом, може бути на другому поверсі, коли наші перебувають на першому, або навпаки. Тобто це завжди близькі стрілецькі бої,

– розповіла Анастасія Бобовнікова.

Речниця ОТУ "Луганськ" додала, що російські військові для наступу використовують авіацію, яка частково знизила свою активність після зміни погодних умов.

До слова, раніше військові також розповіли, що зовсім скоро вже можуть розпочатися бої за Покровськ на Донеччині. Водночас, за їхніми словами, оборона міста значно покращилася порівняно з минулим роком.