Скрізь йдуть важкі бої, – Данілов про загрози відновлення російського наступу на Вугледар

Вугледарський напрямок залишається одним з найгарячіших ділянок фронту. Американський Інститут вивчення війни раніше писав, що ворог там готується до відновлення наступу.

Олексій Данілов заявив, що ворог дійсно намагався наступати, але його спроби провалилися. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За його словами, ті угруповання ворога, які були на Вугледарському напрямку, були змушені відійти. Ба більше, вони відмовлялися воювати.

Вони відправилися вже на Росію, де їх замінили на інші підрозділи. Загалом гаряче на всій території Донецької та Луганської областей. Я не можу сказати, що є ділянки, на яких легко нашим воїнам. Скрізь йдуть важкі бої,

– пояснив Данілов.

Однак він підкреслив, що ми на своїй землі і нікому її віддавати не збираємося. Раніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку наголосив, що наразі про наступ у Вугледарі не може йти мова. Оскільки ворог зазнав серйозних втрат. Морально-психологічний стан російських військових зовсім впав.

Командир 155 бригади Росії був доставлений до Ростова за відмову виконувати бойові розпорядження, зазначив полковник Олексій Дмитрашківський.

Яка ситуація біля Вугледару

У Генштабі повідомили, що ворожі війська здійснили безуспішні наступальні дії поблизу Вугледара.

Українські захисники під Вугледаром майже повністю знищили "елітну" російську 155-у бригаду морської піхоти.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що російська морська піхота та підрозділи Східного військового округу зазнали постійних значних втрат у невдалих наступальних операціях у цьому районі протягом останніх кількох тижнів і, ймовірно, мають суттєву недостатність, а тому не зможуть здійснити нову хвилю успішних атак на Вугледар у найближчому майбутньому.