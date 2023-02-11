Кидали важку техніку з боєкомплектом і втікали: як ЗСУ розгромили окупантів біля Вугледара

Російські загарбники зазнали серйозної поразки під Вугледаром, що в Донецькій області. Окупанти навіть лишали свою справну техніку, тікаючи від українських бійців.

Так, окупаційне військо їхало колонами військової техніки на Вугледар, щоб там зосередитись і розпочати штурмові дії. Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Росіяни їхали колонами на Вугледар

Майор запасу ЗСУ повідомив, що навіть коли українські артилеристи розбивали першу колону техніки, друга не зупинялася і її спіткала та сама доля.

Окупанти обрали дуже дивну стратегію з огляду на те, що розуміли, що наша аеророзвідка вже виявила та передала їхні артилерійські координати. Гетьман пояснив, що за ними виставляються стволи артилерії та вона чітко влучає у ціль.

Окупанти лишали справні танки аби врятуватися

Тож під Вугледаром Збройні Сили знищили дуже багато особового складу російських загарбників та військової техніки. Ба більше, чимало танків та бронетранспортерів росіяни просто покинули, коли побачили як наші бійці можуть їх знищувати.

Росіяни кидали свої бронемашини, танки й тікали, попри те, що в цій важкій техніці ще залишалося пальне. Тобто вони ще могли рухатися. Що цікаво, там залишався і боєкомплект, тобто вони могли вести бойові дії,

– розповів майор запасу ЗСУ.

За його словами, важко уявити як військовий може покинути справну техніку. Так, ЗСУ у разі якщо машина не здатна більше вести бій, але може їхати – доставляють її на ремонт. Тоді як техніка не може їхати – намагаються за допомогою інших машин відтягнути її.

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Водночас відповідна поведінка загарбників свідчить про низький моральний рівень у лавах армії країни-агресорки. Спочатку окупанти приїжджають на передову "на понтах", а коли отримують по зубах від справжніх українських воїнів, то кидають техніку і зброю та тікають.

Поразка росіян під Вугледаром: коротко