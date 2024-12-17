Бойко прийшов на допит до СБУ, – джерела

Напередодні очільник забороненої партії "ОПЗЖ" Юрій Бойко втрапив у скандал з проросійським відео. СБУ викликала політика на допит.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ. Під час допиту Бойко має детально пояснити заяви у своєму опублікованому відео.

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Чому Бойка викликали до СБУ

Очільник забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Юрій Бойко був викликаний на допит до СБУ після резонансного відеозвернення.

За інформацією джерел, політик повинен пояснити свої останні прокремлівські заяви. Наразі допит триває.

Також у нашому розпорядженні є фото, як Бойко заходить до будівлі СБУ в Києві.

Бойко іде на допит до СБУ / Фото Надане 24 Каналу

Нагадаємо, що напередодні Юрій Бойко опублікував відео у TikTok в якому розповів про "українських радикалів", які "почали зносити памʼятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити у ту церкву, в яку вони хочуть ходити". Політик також заявив, що буцімто "все більше людей підтримують нас – тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні, за підтримку людей".

Що відомо про Юрія Бойка

Юрій Бойко – народний депутат України VI, VIII та IX скликань. Наразі він є співголовою забороненої партії "ОПЗЖ", а також очолює депутатську групу "Платформа за життя та мир".

У 2012 році, за президентства Віктора Януковича, Бойко був призначений віце-прем'єр-міністром України, але був звільнений наприкінці лютого 2014 року.

У листопаді 2018 року Бойко та лідер партії "За життя" Вадим Рабинович підписали угоду про створення проросійської політичної сили "Опозиційна платформа – за життя".

Проте після повномасштабного вторгнення Росії, 14 квітня 2022 року Верховна Рада призупинила діяльність фракції "ОПЗЖ", а 12 травня того ж року було оголошено про її розпуск.

З 21 квітня 2022 року Бойко очолив депутатську групу "Платформа за життя та мир" у парламенті, сформовану з колишніх членів "ОПЗЖ".