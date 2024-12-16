"Радикали", заборона мови і пам'ятники: Стефанчук відповів на маячню нардепа Бойка

Народний депутат та глава депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко записав відео, у якому скаржився на "радикалів, які перейменовують міста". Руслан Стефанчук нагадав тому, хто насправді відповідальний за насильство в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост голови Верховної Ради у фейсбук.

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Реакція Стефанчука на заяву Бойка

Руслан Стефанчук зауважив, що не можна говорити про заборону ходити в церкву, не згадуючи про знищені росіянами понад 500 храмів різних конфесій.

Не можна говорити про наругу над памʼятниками, не згадуючи прострілену російськими мародерами голову памʼятника Шевченку у Бородянці,

– каже глава парламенту.

Наприкінці Стефанчук зауважив, що не можна говорити про будь-яке насильство над людьми, не згадуючи Путіна. Адже він єдиний, хто винен у цьому.

Зауважимо, Юрій Бойков у своєму відео стверджував, що "радикали почали зносити пам'ятники країною, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити до тієї ж церкви, до якої вони хочуть ходити". Він заявив, що зараз це "насильство" продовжується.

Завершив нардеп відео словами про те, що їх "більше людей підтримує тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні, за підтримку людей".