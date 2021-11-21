Бойкот вчителів: на Рівненщині педагоги сільської школи масово відмовилися вакцинуватися

У селі Степангород на Рівненщині вчителі вирішили влаштувати бойкот – із 87 працівників школи щеплення від COVID-19 отримали лише 5 осіб. Однак на робочу ходять всі. Переконують, що бояться вакцинуватися.

Рівненська область перебуває у червоній зоні, тож відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, нещеплених працівників мають відсторонити від роботи. Однак зробити це немає кому, бо директорка – у відпустці по догляду за дитиною.

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"Ми – за вакцину, але поки вона експериментальна, ми не вакцинуємось", – заявила вчителька Надія Крук.

Ситуація вийшла з-під контролю

Керівництво школи ситуацію, що склалася, не коментує. Заступниця директорки відмовилася давати відповідь.

В управлінні освіти намагались призначити виконуючого обов'язки керівника закладу. Втім самі ж батьки школярів вчинили супротив.

"Ці всі речі бачать діти. Чому ми їх вчимо? Нічого доброго, ще й показуємо, що як тато сказав, так і буде. Однак є законодавство, яким ми повинні керуватися", – наголосив начальник управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради Вадим Друзь.

Батьки остерігаються дистанційного навчання

У сільській школі навчається 650 дітей. Їхні батьки бояться не наслідків коронавірусу, а дистанційного навчання. Кажуть, все одно, чи зроблять вчителі щеплення, головне – щоб заклад працював.

Це їхня справа. Хочуть – вакцинуються, хочуть – ні. Нам головне, щоб діти навчалися як і раніше, тільки не дистанційне,

– розповіла мама школярів Людмила.

Педагоги готові щокілька днів робити свіжий ПЛР-тест, аби лише не змушували робити щеплення. Вчитель фізкультури Валерій Наконечний зазначив, що хоч це й дорого, але він не проти.

У Рівненській облдержадміністрації пояснили, що для вирішення ситуації насамперед потрібно призначити виконувача обов'язків керівника закладу. Опісля школа піде на канікули.

Наша рекомендація – призначити керівника й зробити в школі канікули. Це дасть нам тиждень, щоб розібратися з вакцинацією педагогів. Після того – перейти на дистанційне або очне навчання, за умови щеплення трудового колективу. Сергій Подолін Перший заступник голови Рівненської ОДА

Наразі в Україні повністю вакцинували 83% працівників шкіл. Найнижчі темпи вакцинації, за інформацією МОЗ, саме на Рівненщині. Пасе задніх також і Тернопільщина та Закарпаття, де жодної дози вакцини не отримали майже 7% вчителів.