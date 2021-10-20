До бойкоту приєднались "Епіцентр" та "Ашан". Тепер там неможливо замовити доставку продукції бренду, повідомив активіст Сергій Стерненко.

До теми Сільпо, Rozetka, Алло: українські компанії бойкотують продукцію YARO

Онлайн-супермаркет Cooker взагалі призупинив продаж. Стерненко зауважив, що у "Сільпо" YARO продають.

Попри те, що у мене в додатку зникла продукція Yaro, інші користувачі повідомляють, що у них вона відображається...Сам супермаркет у Фб читає від мене повідомлення, але нічого не відповідає,

– написав Стерненко.

Хто ще бойкотує YARO

Winestore;

"Алло";

мережа кав'ярень "Ідеаліст";

Rocket,

Glovo.

Скандал із власницею YARO Пріваловою

Засновниця бренду здорового харчування YARO Юлія Прівалова нещодавно опублікувала в інстаграмі селфі на фоні Красної площі у Москві. На фото із нею був її чоловік Данило Кернес – син померлого мера Харкова.

Користувачі мережі почали обурюватись через світлину у такому місці. На це Прівалова відповіла принизливим анекдотом про бандерівців. Після того спалахнув скандал.

Згодом на сторінці компанії в інстаграмі вибачилися через жарт засновниці, але сама Прівалова за свої слова не перепросила.

Текст поста Сергія Стерненка:

До бойкоту продукції українофобки Юлії Привалової долучились ще кілька компаній.

Товари Yaro неможливо замовити на доставку у Епіцентрі та Ашані, а онлайн-супермаркет Cooker повідомив, що призупинив продаж.

А от із Сільпо ситуація виходить не дуже приємна. Попри те, що у мене в додатку зникла продукція Yaro, інші користувачі повідомляють, що у них вона відображається. Також у самих супермаркетах мережі Сільпо цю продукцію продають. Сам супермаркет у Фб читає від мене повідомлення, але нічого не відповідає.

Може, нам усім варто у них на сторінці спитати у чому проблема?