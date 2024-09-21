"Я думала, що помру в 21 рік": історія поранення бойової медикині вразила мережу

Щойно отримавши диплом, Оля долучилася до війська та стала бойовим медиком. Нещодавно вона отримала поранення на фронті.

Видання Слідство.Інфо опублікувало фільм, у якому показало роботу бойових медиків, зокрема про медслужбу Ульф, яка рятує поранених на Покровському напрямку. Там же розповіли історію Олі.

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Історія поранення 21-річної Олі

На самому повороті я чую вибух, і я розумію, що у мене ллє з лоба. Я отак його закриваю і кажу – я 300. До мене перестрибує Горинич, починає надавати мені допомогу. Я в цей момент думаю, що я, мабуть, помру. Він мені каже, що ти не помреш, все добре буде. А я просто їду і думаю: "Як це я помру в 21 рік?". І хлопці сьогодні поїхали забирати інших хлопців. Сьогодні зранку теж вивозила… Був пульс, ми його в машину, а пульсу нема. І ми потрібні там, людей не вистачає, треба щось робити,

– пригадує Оля.

Дівчина розповіла, що 4 липня тільки забрала диплом з інституту, а 20 вже була в армії.

Воєнна кореспондентка та журналістка Анна Калюжна, яка стала авторкою фільму, розповіла про події на стабілізаційному пункті, коли вона там працювала.

Знову крик, знову кличуть медиків. Привезли 21-річну Олю. Першу для Ульфів дівчину за всю війну. Вона вже тут бувала. Вона – бойова медикиня. Привозила на цей стаб поранених військових з зони бойових дій. А зараз тут допомагають їй, після удара FPV. Вона не важка, а легка. Але в сильному шоці і від того не може контролювати емоції. Усе відділення з великою ніжністю заспокоює Олю. Їм вдається,

– розповідає Анна.

На тла цього керівниця медичної служби Ульф батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова емоційно висловилася про ситуацію на фронті.

"Коли я чую, що у мене на ліжку в шоковій лежить 21-річна дитина, а я позавчора, коли їздила міняти машини евака в Дніпро, с*ка, ми каву не могли зайти випити, бо все зайнято лобами. Йо**ними офісниками дніпровськими, які єб**и воювати! А вона лежить з пробитою головою і каже: "Коси мені не ріжте". І коханому передає, що любить його. Ну це сюр, два паралельних світи, які не перетинаються взагалі", – говорить Михайлова.