Бойова робота української артилерії: в Міноборони поділились потужним відео
21 березня 2022 , 11:43Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ потужно працюють артилерійські підрозділи. Саме завдяки цьому вдається знищувати багато окупантів.
У Міноборони не забарилися і показали потужне відео роботи української артилерії. Ролик супроводжує драйвова пісня.
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Як працює артилерія ЗСУ
На кадрах видно, як українські військові підривають танки та інше техніку окупантів, не залишаючи від неї майже нічого.
Потужна робота артилеристів: дивіться відео
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