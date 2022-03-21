Бойова робота української артилерії: в Міноборони поділились потужним відео

У Генштабі ЗСУ потужно працюють артилерійські підрозділи. Саме завдяки цьому вдається знищувати багато окупантів.

У Міноборони не забарилися і показали потужне відео роботи української артилерії. Ролик супроводжує драйвова пісня.

До теми Росіяни пишуть на своїй техніці "на Берлін", бо хочуть піти далі, – Зеленський

Як працює артилерія ЗСУ

На кадрах видно, як українські військові підривають танки та інше техніку окупантів, не залишаючи від неї майже нічого.

Потужна робота артилеристів: дивіться відео

Наші захисники стоятимуть до кінця: дивіться відео