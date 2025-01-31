Ворог знову контролює Новомлинськ на Харківщині, – аналітики DeepState уточнили ситуацію

Росіяни окупували село Новомлинськ ще декілька тижнів тому. На початку грудня 2024 року Сили оборони зачистили організований там ворожий плацдарм, однак нині ситуація невтішна.

Противник постійно нарощує чисельність піхоти в населеному пункті, розгортає засоби ураження та посилює укріплення. Про це повідомляють аналітики DeepState, передає 24 Канал.

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У DeepState кажуть, що командування Сил оборони не надавало ситуації біля Новомлинська великого значення, попри сподівання експертів.

На жаль, увага українських захисників була зосереджена на іншому російському плацдармі в районі села Масютівки. Зараз він поширився аж до селища Дворічної, яке противник також поступово поглинає.

Дане позначення на мапі в Новомлинську є більш уточненням, а не "новим" просуванням, адже зайняття села відбулося приблизно декілька тижнів тому,

– йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що далі буде все складніше ліквідувати плацдарм в Новомлинську, оскільки ворог уже враховує попередні помилки.

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До слова, ситуація навколо Дворічної також загострюється. Попри заяви міноборони Росії про окупацію населеного пункту 28 січня, говорити про його захоплення зарано, каже керівник обладміністрації Олег Синєгубов.