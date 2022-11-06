Тепер треба чекати на комарів-терористів: у Бєлгороді скаржаться на голубів з "біолабораторій"

Фейки про "біолабораторії" жителям Росії здається не такими вже і фейками. От у Бєлгороді так узагалі знайшли цілий ящик заражених "бойових голубів".

На "заражених голубів" поскаржилася місцева ветеринарка. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Ветеринарка каже про ящик заражених голубів

Мешканка Бєлгорода Лариса Хомченко звернулася до губернатора області В'ячеслава Гладкова зі скаргою на голубів. За її словами, хтось нібито викинув на вулицю коробку з хворими голубами, по яких ходять люди і їздять машини. На її думку, це може бути смертельно небезпечним.

За 40 кілометрів від Бєлгорода існують біологічні лабораторії, і дуже ймовірно, що це біологічний тероризм. МНС, ФСБ не реагують на наші дзвінки. Рух не перекритий, вся ця інфекція розноситься по центру міста,

– скаржиться жінка.

Згодом ЗМІ з'ясували, що ці скарги належать неабикому, а ветеринарці та власниці місцевої ветеринарної клініки, яка вірить в те, що хтось підкинув заражених голубів з "українських біолабораторій". Цікаво, чи турбують її проблеми "бойових гусей", "бджіл-піротехніків" та "комарів-терористів".

Росія зганьбилася фейком про "бойових комарів"

28 жовтня на засіданні Радбезу ООН постійний представник Росії Васілій Небензя ввімкнув стару шарманку про нібито біолабораторії в Україні, які спонсорують США. Небензя розповів російську казку про те, що в Україні готують якісь проєкти, які мають охопити прикордонні райони нашої держави, а також територію Росії. Чому Україні потрібно завдавати шкоди власному населенню – він не пояснив.

І "перлина" творчості Небензі – за його словами, США запатентували дрон, здатний поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами. Тобто "бойових комарів".

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