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      Блоги тижня

      Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня

      682
      Airbus Helicopters
      Airbus Helicopters / SeeNews

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – висунення Юлії Тимошенко, найбільш затребувані вертольоти для ЗСУ (порівнюємо) та ефективність роботи домашньої електростанції.

      1. Какие боевые вертолеты нужны ВСУ



      Про закупку ударных вертолетов уже говорили министр обороны Степан Полторак и президент Петр Порошенко.

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      2. "Тому що непослідовна": що пообіцяла кандидат у президенти Тимошенко



      Юлія Тимошенко стала кандидатом на пост Президента України.

      Читайте більше матеріалів за тегом Юлія Тимошенко

      3. Собака-морячка, которая не предала Украину



      Евро прошла с экипажем морского буксира "Корец" Керченский пролив в сентябре 2018-го. А ранее – в 2014-м она покидала с моряками незаконно аннексированный Крым.

      Більше матеріалів від фонду допомоги українським військовим "Повернись живим" тут

      4. Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн



      Більше ніж 100 мільярдів гривень передбачено цьогоріч у держбюджеті на армію (в доларах – це менше 4 млрд). Рекордна насправді сума, але це, звісно, дивлячись, з чим порівнювати.

      Огляди новин від автора тут

      5. Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік



      Протягом 2018 року сайт 24 каналу опублікував серію статей про те, як правильно підготувати документи, взяти кредит і встановити вдома сонячну електростанцію, скільки вона має заробляти і чи збуваються прогнози… Тепер до вашої уваги – підсумки роботи СЕС за перші повні 12 місяців.

      Читайте більше матеріалів про сонячну енергетику

      Читайте також: ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру

      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Публікації Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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