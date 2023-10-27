"Кого зловите, вбийте": з'явився запис розмови одного з бойовиків ХАМАС із начальством

Терористи угруповання ХАМАС навіть не намагається приховати своїх звірств: деякі бойовики під час розмови з "начальством" навіть хвалилися тим, як багато мирних жителів вони вбили.

Один із таких записів опублікувало видання BILD. На ньому чути телефонну розмову одного з бойовиків ХАМАС зі своїм начальством у секторі Газа у день нападу – 7 жовтня.

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Повідомте всій родині Абу Айяда, що ми всередині! Повідомте всіх членів будинку, що ми всередині! Присягаюсь Аллахом, ми знищимо їх усіх!,

– каже бойовик (на фоні лунають постріли).

"Живуть тут щасливо, а нас вигнали. Я прокляну їх, одного за одним. Вперед вперед! Кого зловите, вбийте!".

"Залишся на зв'язку, ти зараз почуєш постріли. Я хочу вистрілити у двері, щоб відчинити її. Тому що вони (ймовірно, йдеться про дітей) хочуть поговорити зі своїми батьками. Вони хочуть поговорити зі своїми батьками та попрощатися. Я повернуся", – сказав бойовик.

ХАМАС убили понад 1400 людей

. ХАМАС прагне знищення Ізраїлю та створення на всій території Палестини ісламської держави. ХАМАС має підтримку Ірану. Угруповання прийшло до влади в секторі Газа у 2007 році. Відтоді бойовики вели кілька війн з Ізраїлем.

За даними ізраїльської влади, бойовики ХАМАС з 7 жовтня вбили понад 1400 ізраїльтян, причому переважну більшість у перші години нападу. Понад 220 людей перебувають у заручниках у секторі Газа.

Міністерство охорони здоров'я в Газі, кероване ХАМАС, стверджує, що відтоді, як Ізраїль почав авіаудари у відповідь, загинули понад 5000 палестинців, а за даними палестинського Міністерства охорони здоров'я на Західному Березі річки Йордан, з 7 жовтня у цьому регіоні загинув ще 91 палестинець.