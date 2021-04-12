Бойовики замінували цивільну ділянку Зайцевого під виглядом українських військових

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Проросійські бойовики на Донбасі здійснили дистанційне мінування цивільного сектору Зайцевого. Ворог зробив це під виглядом дій українських військових.

Джерело:

ОТУ "Північ"

У такий цинічний спосіб проросійські бойовики намагалися скомпрометувати Збройні сили України. Водночас окупанти наражали на смертельну небезпеку цивільне населення.

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Що відомо про мінування Зайцевого

Ворог здійснив дистанційне мінування 12 квітня, використавши заборонені Оттавською конвенцією протипіхотні міни ПОМ-2. Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх не можливо знешкодити без підриву.

Україна, відповідно до згаданої Конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія, навпаки відмовилась підписати та ратифікувати Оттавську конвенцію. Як наслідок – ці міни досі перебувають на озброєнні збройних сил Росії.

Українська сторона повідомила представників ОБСЄ про дії окупантів.

Зверніть увагу! 11 квітня безпілотник турецького виробництва Bayraktar TB2 здійснив свій перший виліт в зону ООС. Під час польоту він виявив чимало російської військової техніки.

Як минула доба на Донбасі

  • Минулою доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Стріляли зі заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем, а також зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.
  • Вогонь відкривали у сторону Невельського, Водяного, Зайцевого та Шумів. На щастя, українські захисники не постраждали.