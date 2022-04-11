Бойовики вдень анонсували "викурювання" людей у Маріуполі із застосуванням "хімічних військ"

Російські бойовики на Донбасі вже почали говорити про використання хімічної зброї в Маріуполі. Один із їхніх ватажків запропонував "викурювати" наших захисників із "Азовсталі".

Мовляв, потрібно для цього використати "хімічні війська", бо штурмувати підземні укріплення надто важко. Про цю заяву повідомили російські пропагандисти 11 квітня.

Зауважте Буде зовсім інша війна з допомогою НАТО, – Арестович про ймовірне застосування Росією хімзброї

Росіяни виправдовуються наперед

Рупори Кремля цитували бойовика донецької квазіреспубліки Басуріна. Він вважає, що при штурмі заводу Росія втратила б дуже багато своїх військових.

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Того ж дня на цю заяву відреагували в РНБО. Там наголосили, що ворожа пропаганда вже "готує" до застосування хімічної зброї росіянами.

Окупанти почали проведення дезінформаційної кампанії з дискредитації ЗСУ, що базується на фейку про застосування українськими військовими хімічної зброї,

– підкреслили в РНБО.

Проте наші Збройні Сили повною мірою виконують приписи, які передбачені конвенцією про заборону застосування хімічної зброї. Цей міжнародний договір ратифікований Україною.

Принциповими компонентами хімічної зброї є так звані бойові отруйні речовини. Як розпізнати таку атаку та що робити – за посиланням



Повідомлення, які тиражують Кремлівські ЗМІ / Скриншот\

НАТО може відповісти на цю атаку

Президент США Джозеф Байден говорив про використання хімічної зброї росіянами 24 березня. Він наголосив, що навіть можливість такого недопустима.

Тому пригрозив, що підхід до участі НАТО у війні в Україні може різко змінитись. Також Північноатлантичний альянс тоді пообіцяв допомогти Україні засобами у сфері захисту від загроз хімічного характеру.

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