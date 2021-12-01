Бойовики дистанційно замінували околиці Мар'їнки, поранений цивільний

Окупанти продовжують зухвало ігнорувати домовленості про перемир'я. Бойовики дистанційно замінували околиці Мар'їнки. Постраждав місцевий мешканець.

Це сталося у середу, 1 грудня. Від початку доби російсько-окупаційні війська вже двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

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У Мар'їнці постраждав цивільний

Як уточнили в ООС, російські найманці використовували для дистанційного мінування ПОМ-2 – протипіхотні осколкові міни натяжної дії. Одна з ворожих мін вибухнула у районі вулиці Москалевського. Внаслідок цього зазнав поранення 51-річний місцевий мешканець. У момент вибуху він перебував за кермом автомобіля УАЗ-469. Медики діагностовали у чоловіка осколкове поранення гомілки.



Пошкоджений автомобіль УАЗ / Фото з фейсбук-сторінки ООС



Як бойовики обстрілювали позиції ЗСУ / Схема з фейсбук-сторінки ООС

Матеріали про ворожу атаку вже передали спеціальній моніторингової місії ОБСЄ в Україні, а також Донецькій обласній прокуратурі. Українська сторона СЦКК підкреслила, що російські наймнанці вкотре грубо порушили Мінські домовленості та режим повного і всеосяжного припинення вогню. Це, зокрема, вказує на повну знеагу окупантів до життя та здоров'я місцевих мешканців.

Також 1 грудня бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів у бік Авдіївки. Бійці відкривали вогонь у відповідь й змусили ворога припинити атаку.