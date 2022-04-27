Бойовики на Донбасі планують направити курсантів у зону проведення бойових дій
Ватажки незаконних збройних формувань на території тимчасово окупаованих територіях Донецької та Луганської областей хочуть достроково випустити курсантів – іще зовсім юних – з навчальних закладів.
Усе для того, аби направити їх у зону проведення бойових дій на боці росіян. Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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Зокрема, у списку закладів, які достроково завершать навчання і відправлять своїх студентів на війну, є щонайменше 14 закладів.
Разом з тим, 24 квітня 2022 року у Донецькому вищому загальновійськовому командному училищі уже відбувся достроковий випуск курсантів. Їх відправили для виконання військових задач самопроголошеної "республіки".
Є перші загиблі серед курсантів
Зокрема серед його випускників є перший загиблий – 26 квітня 2022 року під час виконання незаконного "військового обов'язку" випускник Донецького вищого загальновійськового командного училища лейтенант Мельников Олег Олегович. Йому було 24 роки.