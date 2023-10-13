Бойовики ХАМАС під час вторгнення мали докладні карти військових баз Ізраїлю, – WSJ

Бойовики терористичного угрупування ХАМАС під час вторгнення в Ізраїль 7 жовтня мали докладні карти міст і військових баз.

Видання проаналізувало документи, знайдені у місцях проведення атак та у речах убитих бойовиків і власне, знайшли докази, які це підтверджують.

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Ба більше, деякі члени ХАМАС мали при собі тактичні керівництва із позначенням слабких зон бронетехніки ізраїльської армії. Всі інструкції написані арабською мовою і свідчать про високий ступінь планування нападу та значний масштаб збору розвідданих.

В одному з документів від 15 червня під грифом "цілком таємно" був написаний план проникнення в кібуц Мефальсім. Передбачалося, що дві групи з п'яти чоловік та командир мають провести вторгнення.

Документ складається з 14 сторінок, включаючи карти та аерофотознімки кібуца. За планом бойовики мали взяти заручників "для переговорів". Зазначимо, що Мефальсім опинився під ударом бойовиків 7 жовтня.

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