Бойовики ХАМАС під час вторгнення мали докладні карти військових баз Ізраїлю, – WSJ
Джерело:WSJ
Бойовики терористичного угрупування ХАМАС під час вторгнення в Ізраїль 7 жовтня мали докладні карти міст і військових баз.
Видання проаналізувало документи, знайдені у місцях проведення атак та у речах убитих бойовиків і власне, знайшли докази, які це підтверджують.
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Ба більше, деякі члени ХАМАС мали при собі тактичні керівництва із позначенням слабких зон бронетехніки ізраїльської армії. Всі інструкції написані арабською мовою і свідчать про високий ступінь планування нападу та значний масштаб збору розвідданих.
В одному з документів від 15 червня під грифом "цілком таємно" був написаний план проникнення в кібуц Мефальсім. Передбачалося, що дві групи з п'яти чоловік та командир мають провести вторгнення.
Документ складається з 14 сторінок, включаючи карти та аерофотознімки кібуца. За планом бойовики мали взяти заручників "для переговорів". Зазначимо, що Мефальсім опинився під ударом бойовиків 7 жовтня.
Актуально про ситуацію в Ізраїлі
- Ізраїль заявив, що за минулу ніч винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по 750 військових об'єктах на півночі Сектора Гази. Зокрема, по підземних тунелях бойовиків ХАМАС.
- Армія Ізраїлю дала мешканцям північної частини Гази добу, аби ті евакуюватися на південь.
- Кількість жертв внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль вже перетнуло тисячу: 1 300 людей загинули, тисячі людей постраждали.