Бойовики обстріляли Авдіївку: втрат серед українських військових немає

Російські бойовики обстріляли українські позиції під Авдіївкою. Вони гатили з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Бойовики двічі порушили домовленості, досягнуті у рамках тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в Операції об'єднаних сил на Донбасі.

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Бойовики обстріляли українські позиції біля Авдіївки

Ворог двічі обстрілював позиції українських військових. Таким чином двічі порушив режим припинення вогню.

Біля Авдіївки збройні формування Росії обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї,

– розповіли в ООС.

Також додали, що ворог запускав безпілотник типу "Орлан-10". Бойових втрат серед українських військових немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

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