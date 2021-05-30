Бойовики замінували житловий будинок у Гранітному

Проросійські бойовики на Донбасі дистанційно замінували будинок мирних мешканців у селі Гранітному Донецької області. Через це двох жителів будинку – чоловіка та жінку – довелося евакуювати.
Що відомо про цинічний вчинок бойовиків
Бойовики кинули з безпілотника протипіхотну осколкову міну. Вона заборонена міжнародними конвенціями, які регулюють правила ведення війни.
До теми На Донбасі бойовики обстріляли селище, ракета впала поруч з адмінбудівлею: фото
Одну з мін виявили та знешкодили сапери механізованого батальйону холодноярців. Пошукові роботи іншої міни тривають,
– розповіли у бригаді.
Фахівцям заважає висока трава та рельєф. Територію оточили, аби перевірили кожен сантиметр.
До речі, російські найманці обмалювали вибухові пристрої непристойними малюнками.