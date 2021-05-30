Бойовики замінували житловий будинок у Гранітному

Проросійські бойовики на Донбасі дистанційно замінували будинок мирних мешканців у селі Гранітному Донецької області. Через це двох жителів будинку – чоловіка та жінку – довелося евакуювати.

Що відомо про цинічний вчинок бойовиків

Бойовики кинули з безпілотника протипіхотну осколкову міну. Вона заборонена міжнародними конвенціями, які регулюють правила ведення війни.

До теми На Донбасі бойовики обстріляли селище, ракета впала поруч з адмінбудівлею: фото

Одну з мін виявили та знешкодили сапери механізованого батальйону холодноярців. Пошукові роботи іншої міни тривають,

– розповіли у бригаді.

Фахівцям заважає висока трава та рельєф. Територію оточили, аби перевірили кожен сантиметр.

До речі, російські найманці обмалювали вибухові пристрої непристойними малюнками.

Що відомо про міни бойовиків Протипіхотні осколкові міни встановлюються самостійно й стабілізують себе, викидаючи ніжки. Окрім того, міна викидає чотири нитки по 10 метрів. Якщо їх зачепити на 2 міліметри, міна підірветься. Вибуховий пристрій також має механізм самоліквідації, який може спрацювати від 4 до 100 годин після запуску.

Зранку 22 травня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Пісків. Через це літній дідусь залишився без даху над головою. Сам він дивом врятувався, коли вийшов на вулицю, а через хвилину міна потрапила у його будинок.