Бойовики заявили, що екснардеп і Герой України Звягільський досі контролює свою шахту в Донецьку

На шахтах окупованої Донеччини – дуже скрутна ситуація. Через проблеми з зарплатнею гірники змушені виїжджати на заробітки в Росію. Також бойовики підтвердили, що історичну шахту імені Засядька досі контролює ексвиконувач обов'язків премєр-міністра, колишній нардеп та Герой України Юхим Звягільський.

Про це розповів блогер та учасник політичної підгрупи ТКГ Денис Казанський. Він зауважив, що попри обіцянки бойовиків, що після створення так званої "ДНР" економіка виросте удвічі, ситуація наближена до катастрофи.

До теми Міжнародного тиску немає, – Казанський про поступки Росії щодо Донбасу

Про скруту розповідає так званий "депутат"

Казанський продемонстрував уривок відео, на якому "голова Донецького профспілки працівників вуглепрому" та депутат так званої "Народної Ради" республіки бойовиків Геннадій Ковальчук.

Він розповів, що робочих місць у Донецьку практично немає. Є лише 2 шахти, що ледь працюють, імені Скочинського та Засядька.

Відтік кадрів відбувся колосальний, людей не вистачає. У мене на ділянці раніше менше ніж 200 осіб не було. Зараз лише 120 – 130,

– поділився подробицями життя під окупацією Ковальчук.

Ковальчук розповів і про шахту імені Засядька

Зачепив так званий "депутат" Ковальчук і тему шахти імені Засядька. Він наголосив, що підприємство фактично не працює. Казанський нагадав, що саме шахта імені Засядька була раніше найуспішнішою у Донецьку, і з найвищими зарплатами.

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Цікавим є й той факт, наголошує блогер, що бойовики визнають, що шахту досі контролює співзасновник "Партії регіонів" Юхим Звягільський, отже його активи та майно на окупованих територіях "не віджали".

На сьогоднішній день там всіма питаннями фінансовими керує людина, яка перебуває у Києві – Звягільський Юхим Леонідович,

– підтверджує слова Казанського Ковальчук.

Мовляв, саме Звягільський відмовив людям, які були готові купляти вугілля. Отож зарплати начебто нема з чого платити – винять бойовики нардепа.