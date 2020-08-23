На Донбасі 23 серпня зафіксували 1 факт порушення режиму припинення вогню. Окупанти здійснили кілька провокативних пострілів біля Авдіївки.

Постріли були здійснені з підствольного гранатомету. Про це повідомляє пресцентр ООС.

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У штабі зазначили, що збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників. Тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

На більшості територій, де ведуться бойові дії, обстрілів не зафіксували. Бойових втрат і поранень немає.

Окрім цього, в День Державного Прапора в усіх бойових військових частинах ООС відбулись церемонії підняття українського стяга. Військовослужбовці вшанували загиблих бойових побратимів хвилиною мовчання.

Що відомо про нове перемир'я на Донбасі? На зустрічі Тристоронньої контактної групи домовились про повне припинення вогню на Донбасі. Домовленість почала діяти з 27 липня. Однак проросійські бойовики регулярно її порушують.

Скільки порушень зі сторони окупантів зафіксували

Станом на 20 серпня спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі 634 порушення всеосяжного припинення вогню. Лише 20 серпня на Донеччині бойовики 153 рази відкривали вогонь.

Місії ОБСЄ на Донбасі окупанти заважають працювати. На деякі ділянки співробітників організації не допускають, прикриваючись карантином.