Бойовики знайшли "український слід" у вибухах на нафтобазі в Донецьку

Псевдовлада окупованого Донецьку заявила про вибух на нафтобазі, який прогримів 11 вересня. Вони поспішили звинуватити у ньому українські ЗСУ.

Окупанти стверджують, що перед вибухом зафіксували проліт українського безпілотника.

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Згодом наш БПЛА нібито скинув вибуховий пристрій на нафтосховище. Як наслідок – 1300 тонн палива знищив вогонь. Як стверджує ворог, 2 безпілотники збило вибуховою хвилею, вони впали поруч.

Я, звичайно, абсолютно не здивований, бо за кілька хвилин після новини про вибух на нафтобазі, на донецьких каналах запустили по кілька ботів, які підкинули версію дірявих,

– написав журналіст та представник української делегації у ТКГ Денис Казанський.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок вибуху немає. Робітників нафтобази оперативно евакуювали.

Вибух на нафтобазі в окупованому Донецьку: дивіться відео