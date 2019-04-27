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      Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит

      337
      Бойовики гатять з окупованого Первомайська
      Бойовики гатять з окупованого Первомайська / Фото з відкритих джерел

      26 квітня бойовики на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню. При цьому вони активно застосовували заборонене мінських угодами озброєння.

      Учасники незаконних формувань вели вогонь з мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      На луганському напрямку основними ділянками найбільш інтенсивної вогневої активності бойовиків залишаються – район траси "Бахмутка" та район Попасна – Первомайськ.

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      За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", обстріли позицій ЗСУ ведуться бойовиками з окупованого Первомайська з території промислової бази "ШПУ з буріння стволів і свердловин", яка знаходиться за адресою: Первомайськ, вул. Воровського, 22.

      Наразі територія бази використовується бойовиками "ЛНР" для зберігання ствольної артилерії і ремонту важкої бронетехніки. Свого часу "Первомайске ШПУ" мало у своєму розпорядженні розгалужену ремонтну та промислову базу – механічний цех, цех по ремонту бурового устаткування, ковальсько-зварювальний цех, електроремонтний цех, транспортний цех, монтажну дільницю, підземну ділянку бурових робіт, склади обладнання і матеріалів.

      Окрім того, за інформацією місцевих джерел, у Первомайську на території шахтобудівного управління (вул. Переїзна, 9) – місце зберігання важкої бронетехніки бойовиків, яка має бути відведена в місця постійної дислокації для моніторингу представниками ОБСЄ.

      Території Первомайського індустріально-педагогічного технікуму (колишнє ПТУ №31) за адресою: вул. Потьомкіна,39 – також місце зберігання важкої бронетехніки бойовиків, яка має бути відведена в місця постійної дислокації для моніторингу представниками ОБСЄ. Крім того, це місце постійного базування російських комплексів РЕБ "Торн" та Р-330 "Житель". В казармах базуються підрозділ зі складу окремої роти радіоелектронної боротьби і підрозділи 6-го окремого мотострілецького полку 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР". З території технікуму ведеться обстріл позицій ЗСУ та житлових кварталів українських міст і сіл.

      Бойовики навмисно розміщують військову інфраструктуру і техніку в місцях масового скупчення цивільного населення, використовуючи їх як живий щит, тим самим виключаючи відкриття відплатного вогню з боку ЗСУ.

      За інформацією місцевих джерел, останнім часом відзначається активна передислокація важкої бронетехніки і живої сили бойовиків з глибини окупованої території Луганщини в район міста Первомайська. Зокрема, зафіксований рух колони у складі яких були БМП та "Урали".

      Станом на 26 квітня в Об'єднаних силах посилили пильність, розвідку і бойову службу. Підрозділи Збройних сил України готові до стримування збройних формувань Російської Федерації на всіх можливих напрямках ескалації бойових дій.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Публікації Новини Луганська
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