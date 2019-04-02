13:31
2 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу
      Вєсті Кремля
      23:59, 1 квітня
      Вєсті.UA: Що вигадав Ляшко, аби стати президентом. Порошенко передає Зеленському символи влади
      Вєсті.UA
      23:08, 1 квітня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Дмитро Снєгирьов
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Дмитро Снєгирьов

      Українське підпілля на Донбасі: паніка терористів – липень-2014

      536
      Як українські військові давали відсіч ворогу у липні 2014 року
      Як українські військові давали відсіч ворогу у липні 2014 року

      Нещодавно у мережі з'явився відеозапис вогневого удару ЗСУ по місцях базування проросійських терористів з НВФ "Зоря" в Луганську.

      Відео на своїй сторінці в Facеbook опублікував журналіст Юрій Бутусов.

      Вогневий удар був нанесений 11 липня 2014 року. На відео видно, що бойовики так званої "ЛНР" зазнали втрат убитими і пораненими. Крім того, з ладу було виведено частину бойової техніки.

      База найманців бригади "Зоря" в самому Луганську була ювелірно накрита української артилерією 11 липня 2014-го. В той день російська артилерія знищила табір українських військ біля Зеленопілля – а ось так наші помстилися російським найманцям, – коментує Бутусов.

      Читайте також: Війська Росії на Донбасі: оприлюднено нові докази

      11 липня 2014 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомляє, що "завдяки оперативній взаємодії українських патріотів, які наразі знаходяться в окупованому Луганську, і керівництва АТО, прицільним вогнем української артилерії була знищена база бойовиків в районі обласного воєнкомату. Звідти вівся вогонь по місцерозташуванню українських десантників, які захищають аеропорт".

      Крім того, було завдано вогневого удару по скупченню військової техніки противника біля Луганського аеропорту, що не дозволило захопити цей стратегічний об'єкт. Внаслідок авіаудару української авіації знищено велика кількість важкої бронетехніки та живої сили НЗФ.

      Також повідомляється, що вночі в м. Краснодон, були практично вщент розбиті два збройні загони бойовиків. Знищені командири цих угруповань – кримінальні авторитети на псевдо "Аслан" і "Башков". Фактично ці загони припинили своє існування.

      В Міноборони України підтвердили знищення бази бойовиків.

      Авіатори збройних сил України, залучені до антитерористичної операції, завдали прицільного вогневого удару по базі, яку терористи розмістили на території шахти Нова в районі Краснодону Луганської області. Авіаударом знищена техніка та жива сила бойовиків, – написала прес-служба оборонного відомства.

      12 липня 2014 року "Права Справа" повідомляє, що кордон з Україною перетнула велика колона російської військової техніки. За інформацією місцевих джерел, колона проїхала в районі населеного пункту Суходільськ, після чого розділилась на дві частини – одна поїхала в бік Луганська, інша – в напрямку Свердловськ-Ізварине.

      13 липня у мережі з'явився відеозапис колони важкої бронетехніки росіян на вулицях окупованого Луганська.

      В цей же день ватажок бойовиків "ЛНР" Болотов змушений був визнати , що "ситуація в обласному центрі дуже напружена". Болотов оголосив полювання на "мобільні групи правого сектора". Групи "Права Справа" отримують інформацію, що бойовики шукають автомобіль ВАЗ четвертої моделі , білого кольору, держномер 9541. Тоді ж бойовики оголосили винагороду за підпільників – 15 тисяч доларів та ввели заборону на пересування містом легковим транспортом протягом 3 днів.

      Утім, вже 20 липня "Права Справа" інформує, що українська авіація завдала бомбово-ракетного удару по базам бойовиків в місті Суходольськ на Луганщині.

      Далі буде

      Читайте також: Про системи "Ураган" та українських шпигунів, які все бачать

      blog_ava
      Великдень в Україні 2019: дата і традиції
      сьогодні
      11229
      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Війна на Донбасі Збройні сили України Новини Луганська Війна
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Смертельне отруєння в таборі "Славутич": заклад хизується сертифікатом "Вибір споживача-2018"
      сьогодні , 13:00 Смертельне отруєння в таборі "Славутич": заклад хизується сертифікатом "Вибір споживача-2018"
      Тетяна Мартинюк 77
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні , 12:54 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      21227
      Українське підпілля на Донбасі: паніка терористів – липень-2014
      сьогодні , 12:00 Українське підпілля на Донбасі: паніка терористів – липень-2014
      Дмитро Снєгирьов 535
      Куда приведет Украину кандидат, для которого "Сваты" – святы, а МВФ – плохие парни
      сьогодні , 10:01 Куда приведет Украину кандидат, для которого "Сваты" – святы, а МВФ – плохие парни
      Блог Соцмережі 3589
      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      сьогодні , 10:00 Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      378
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук