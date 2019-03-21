Про системи "Ураган" та українських шпигунів, які все бачать

Днями у звіті СММ ОБСЄ, наявному у відкритому доступі, було повідомлено, що на окупованих територіях Луганської області на полігоні в районі населеного пункту Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська) з'явилися Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) невстановленого типу.

Варто зазначити, що незадовго до цього так російський "військовий кореспондент" Олександр Сладков в матеріалі для RT розповів про російську військову техніку поблизу кордону між Росією та Україною.

Якщо ви їдете з Росії в Донбас повз Матвєєв Курган, то, не доїжджаючи до прикордонного пункту пропуску "Успєнка", ви можете бачити російську бойову техніку, "випадково розставлену" на полі в сотні метрів від шосе, – повідомляє Сладков.

За його словами, поруч з Матвєєвим Курганом полігонів і військових пунктів постійної дислокації немає. Техніка на "оглядових майданчиках" періодично змінюється. На відео зафіксовані РСЗВ "Ураган". Саме відео, за словами Сладкова, викладено спеціально для шпигунів.

Нехай бачать. І розмірковують, для чого все це робиться! – підсумовує він.

Подякуємо Сладкову за пораду і підсумуємо.

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Про місця дислокації сучасної важкої військової техніки РФ, зокрема РСЗВ "Ураган", на території Ростовської області і переміщення її на територію України повідомлялося ще у січні 2015 року.

17 січня 2015 року спікер АТО Андрій Лисенко повідомив, що за даними розвідки, недалеко від Ростова-на-Дону зафіксовано розміщення військової техніки РФ, а саме: ЗРК С-300, РСЗВ "Ураган", "Смерч".

Це озброєння переміщається періодично на територію України і використовується для обстрілів позицій ЗСУ, – розповів він.

24 травня 2015 року журналіст агенства Reuters поблизу міста Матвєєв Курган у Ростовській області зняв колону з кількох десятків військових машин, що рухалася в бік кордону між Росією та Україною. Тоді повідомлялося, що вантажівки без номерних знаків, системи залпового вогню "Ураган" та бронетранспортери проїхали через Матвєєв Курган, після чого звернули з дороги та попрямували полями в бік кордону з Україною.

Утім, повернемося до Сладкова і шпигунів, які, на його думку, повинні бачити накопичення російської важкої бронетехніки на кордоні з Україною і розмірковувати.

25 травня 2015 року в ефірі телеканалу "112 Україна" я звернув увагу, що за інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", Матвєєв Курган – це місце постійної дислокації окремих підрозділів 34-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу (в / ч 01485, місце постійної дислокації – ст. Сторожова-2, Карачаєво-Черкеська Республіка) та 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади( місце постійної дислокації – Улан-Уде). Якось аж незручно вийшло. І зі шпигунами, які мають бачити і бачать, і з відсутністю поруч з Матвєєвим Курганом полігонів і військових пунктів постійної дислокації.

Менше з тим, повернемося до наших баранів, тобто, військовослужбовців 34-ї окремої мотострілецької бригади та РСЗВ "Ураган", але вже на території окупованих районів Сходу України.

Волонтерами InformNapalm було виявлено чергового російського кадрового військового, який побував в рамках службового завдання на Донбасі. За результатами OSINT-розслідування був ідентифікований військовослужбовець-контрактник 34-ї окремої мотострілецької бригади Рустам Нігматуллін.

Стосовно РСЗВ " Ураган". За останніми повідомленнями місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", місцем постійної дислокації РСЗВ бойовиків є полігон поблизу населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч). Свого часу, "Права Справа" повідомляла про дислокацію поблизу військового аеродрому, розташованого в 5 км на північний захід від міста Міллерово (Ростовська область, РФ) окремих підрозділів 79-ї гвардійської реактивної артилерійської бригади (місце постійної дислокації – м. Твер).

А тим часом, шпигуни продовжують бачити і розмірковувати.

Далі буде…

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