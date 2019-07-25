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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Бойовики на Донбасі порушили перемир’я: український воїн отримав поранення

      368 Читать новость на русском
      Бойовики на Донбасі 1 раз порушили перемир’я,
      Бойовики на Донбасі 1 раз порушили перемир’я, / Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/war/10625844-okupanti-porushili-peremir-ya-na-donbasi-zsu-zaznali-vtrat.html

      Впродовж доби 24 липня проросійські бойовики дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Від початку доби 25 липня ворог таки порушив заборону на використання будь-якої зброї.

      В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав поранення, про це повідомляє прес-центр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Причепилівки. Стріляли з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

      За минулу добу втрат Україна не зазнала. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані території Донецької та Луганської областей / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Перемир'я
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