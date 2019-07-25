Бойовики на Донбасі порушили перемир’я: український воїн отримав поранення

Впродовж доби 24 липня проросійські бойовики дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Від початку доби 25 липня ворог таки порушив заборону на використання будь-якої зброї.

В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав поранення, про це повідомляє прес-центр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

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Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Причепилівки. Стріляли з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

За минулу добу втрат Україна не зазнала. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.



Окуповані території Донецької та Луганської областей / інфографіка 24 каналу