Бойовики зменшили кількість обстрілів: де найгарячіше було на Донбасі минулої доби

Упродовж доби 18 вересня проросійські бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції українських воїнів з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил. Сталося це неподалік Березового (тут окупанти застосовували стрілецьку зброю) та поблизу Водяного (тут були дві атаки із застосуванням з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Важливо! На Донбасі загинув молодий військовий з "Айдару": фото

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі здійснювали обстріли позицій Об'єднаних сил. Зокрема, неподалік Травневого вони застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. А поблизу Кримського – ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

Від початку поточної доби проросійські найманці двічі порушували режим припинення вогню. По одному обстрілу вони здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (неподалік Миколаївки – стрілецька зброя) та у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" (поблизу Золотого – стрілецька зброя). Чи хтось з українських воїнів постраждав, наразі інформації немає.

Зверніть увагу! Україна у Мінську озвучила умови для виконання формули Штайнмаєра

Упродовж доби 17 вересня проросійські бойовики на Донбасі здійснили аж 11 обстрілів українських позицій. Унаслідок бойових дій один військовий загинув, ще двоє – зазнали поранень.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу