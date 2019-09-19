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      Бойовики зменшили кількість обстрілів: де найгарячіше було на Донбасі минулої доби

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / "Главред"

      Упродовж доби 18 вересня проросійські бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції українських воїнів з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил. Сталося це неподалік Березового (тут окупанти застосовували стрілецьку зброю) та поблизу Водяного (тут були дві атаки із застосуванням з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

      Важливо! На Донбасі загинув молодий військовий з "Айдару": фото

      Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі здійснювали обстріли позицій Об'єднаних сил. Зокрема, неподалік Травневого вони застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. А поблизу Кримського – ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.

      За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

      Від початку поточної доби проросійські найманці двічі порушували режим припинення вогню. По одному обстрілу вони здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (неподалік Миколаївки – стрілецька зброя) та у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" (поблизу Золотого – стрілецька зброя). Чи хтось з українських воїнів постраждав, наразі інформації немає.

      Зверніть увагу! Україна у Мінську озвучила умови для виконання формули Штайнмаєра

      Упродовж доби 17 вересня проросійські бойовики на Донбасі здійснили аж 11 обстрілів українських позицій. Унаслідок бойових дій один військовий загинув, ще двоє – зазнали поранень.

      ООС карта окупованих територій
      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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